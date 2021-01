Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : l'extension inexorable du couvre-feu à 18 heures, les étapes à suivre pour se faire vacciner, l'avance de crédit d’impôt pour 8,5 millions de Français, la relance possible de la production de la version électrique de la 4L et la R5 par Renault, et notre reportage évasion à la Côte de Jade.