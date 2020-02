À la Une de votre édition : le quatrième rapatriement de ressortissants français et européens restés dans la région de Wuhan, les mesures pour faire baisser le prix du permis de conduire, la fermeture prochaine du premier réacteur de la centrale nucléaire de Fessenheim, notre enquête sur le business des surgelés et la découverte de la maison des amants de Pompéi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.