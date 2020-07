Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : les surprises dans le nouveau gouvernement, le passage à l'état de mort cérébrale du chauffeur de bus agressé à Bayonne hier soir, l'autorisation de la mise sur le marché de l'antiviral remdesivir par la Commission européenne, la question du remboursement des séjours annulés pour cause d'épidémie, et notre reportage sur le lac du Salagou dans l'Hérault. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/07/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.