Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition ce mardi 29 décembre 2020 : de possibles nouvelles mesures anti-Covid dans les départements les plus touchés, la détermination de la France à lutter contre les terroristes au Sahel, les chutes de neige importantes en moyenne montagne, la fin bientôt du casse-tête des mots de passe, et les secrets d'un des plus grands vins du monde.