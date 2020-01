À la Une de votre édition : les deux sites retenus pour la mise en quarantaine des Français rapatriés de Wuhan, les pistes pour trouver les 12 milliards afin de combler le déficit des retraites, le changement des conditions d'attribution des prêts immobiliers, le business flamboyant du marché des crêpes et la fin de l'énigme autour de la Tour de Pise. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/01/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.