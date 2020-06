Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : notre enquête sur les méthodes utilisées par la police pour immobiliser les suspects, le plan pour sauver la filière aéronautique française, la grande incertitude des vacances d'été au niveau des entreprises voulant rattraper leurs retards, les produits stars du confinement et un voyage à la découverte des menhirs du Limousin.