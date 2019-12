À la Une de votre édition : le plan de secours de la SNCF pour transporter plus les voyageurs le week-end précédant Noël, la forte mobilisation avant les négociations sur la réforme des retraites, notre enquête sur le "cannabis light", la recherche de bonnes affaires pour se loger malgré la hausse continue des prix de l'immobilier, et les initiatives des stations de ski pour réduire leur impact sur l'environnement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/12/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.