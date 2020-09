Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : l'émotion à Villefontaine après la mort de Victorinne, les détails sur la plus vaste opération antiterroriste menée en France depuis les attentats de 2015, l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques, la vente des produits d'occasion dans les grandes surfaces, puis rencontre avec les saulniers de l’île de Ré. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.