Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : la pression qui monte autour du gouvernement pour instaurer la gratuité des masques à l’école, les premières condamnations sur les violences survenues dimanche dans la capitale en marge de la finale de la Ligue des Champions, notre enquête sur des salariés qui ont été placés en chômage partiel, le premier bilan des vacances d’été, et à la rencontre des anges gardiens des phoques en Méditerranée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/08/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.