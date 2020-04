Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : le port du masque, les modalités du déconfinement chez nos voisins européens, les recherches sur les traitements contre le Covid-19, l'interview de Karine Lacombe, le redémarrage des entreprises et les défis à relever pendant le confinement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.