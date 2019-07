À la Une de votre édition : la relaxe surprise de Bernard Tapie dans l'affaire de l'arbitrage du Crédit lyonnais, la possibilité d'acheter des billets de train chez les buralistes, la suppression du permis de conduire en cas d'infraction liée à l'utilisation du portable au volant, la prolifération des espèces invasives telles que le bombyx, et les pays d'origine de nos objets de vacances. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/07/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.