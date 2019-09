À la Une de votre édition : l'hospitalisation de Michael Schumacher à Paris, la mobilisation des habitants d'un quartier résidentiel de Vannes (Morbihan) contre les dealers, le succès des heures supplémentaires défiscalisées, le fléau des vols de vélos, et les secrets d'une ville intelligente à Aix-en-Provence. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.