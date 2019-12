À la Une de votre édition : l'hommage de la nation aux treize militaires français morts au Mali, le lourd bilan des inondations dans le Sud-Est, les conséquences concrètes de la grève annoncée pour le jeudi 5 décembre, le bilan écologique des sapins naturels et artificiels, ainsi qu'une visite privée du chef-d'œuvre gothique de la cathédrale de Strasbourg. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/12/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.