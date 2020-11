Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition ce jeudi 12 novembre : la poursuite du confinement selon les mêmes règles dans les quinze prochains jours, la possible réouverture des commerces de proximité à partir du 1er décembre si les conditions sanitaires s'améliorent, la colère et l'inquiétude des salariés de Bridgestone suite à l'annonce de la fermeture du site à Béthune dans les prochains mois, l'incertitude sur nos fêtes de fin d'année, et à la découverte des châtaignes de l'Ardèche.