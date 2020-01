À la Une de votre édition : le bilan du passage de la tempête Gloria dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales, la disparition de cinq touristes français au Québec dans un accident de motoneige sur un lac gelé, la mesure radicale des autorités chinoises face au coronavirus qui menace de se répandre, notre enquête dans une commune près de Nantes qui grandit à vue d'œil, et nos images exclusives de Notre-Dame en réalité virtuelle. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.