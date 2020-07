Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : le lancement d’une campagne de dépistage massif en Mayenne, la cérémonie d'hommage solennelle qui a été rendue à la gendarme tuée dimanche, ces professionnels indépendants qui resteront ouverts tout l’été, l’option retenue pour la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, et à la découverte de l’Amazonie française. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/07/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.