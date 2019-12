À la Une de votre édition : la galère dans les transports en cette cinquième journée de grève, l'organisation des entreprises et des salariés face au mouvement dans les prochains jours, l'ouverture du procès des casseurs du péage de Narbonne, notre enquête sur ces entreprises qui s'engagent à planter des arbres pour lutter contre le changement climatique, enfin, immersion dans les coulisses du plus grand marché d'Europe à Rungis. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/12/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.