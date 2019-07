À la Une de votre édition : la rétention des copies par des correcteurs à trois jours de la publication des résultats du bac, la coupure de la ligne de TGV entre Paris et Milan, l'incroyable braquage de la cave de Michel Rostang, le label permettant au consommateur de savoir si un appareil électroménager est facilement réparable, et un reportage dans les gorges de l'Ardèche. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/07/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.