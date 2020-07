Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : l’interview exclusive d’Emmanuel Macron sur le plan de relance européen, la question autour de la gratuité du masque pour tous, l'hypothèse privilégiée pour expliquer l'accident ayant coûté la vie à cinq enfants sur l’A7, la chute des réservations dans les 8 000 campings de l'Hexagone, et un road trip dans les gorges du Verdon pour découvrir les champs de lavandin. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/07/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.