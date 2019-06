À la Une de votre édition : des premiers records battus en cette période de canicule, le bilan de la première mise en pratique de la circulation différenciée, l'organisation des familles durant les deux jours de fermeture des écoles, le devenir des biens saisis chez les malfaiteurs, et les magnifiques îles au large des côtes bretonnes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.