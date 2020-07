Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : l’arrivée des grosses chaleurs sur notre territoire, les mesures prises par la mairie de Quiberon pour freiner la propagation du virus, le renforcement du pouvoir de la police municipale qui est réclamé par plusieurs mairies, l’intervention en direct de Nicolas Sarkozy sur notre plateau, et la ville de Venise désertée de ses touristes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/07/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.