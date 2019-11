À la Une de votre édition : la plainte contre le Samu suite au décès d’une sexagénaire à Belfort, l'organisation des Français en vue des grèves du 5 décembre, la difficulté de recruter dans certains territoires de notre pays, les astuces pour ne plus gaspiller des aliments, ainsi qu'un reportage sur la forêt de Tronçais. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 novembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi