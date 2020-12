Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition ce jeudi 24 décembre 2020 : le deal signé entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, les milliers de poids lourds et leurs chauffeurs coincés en Angleterre, les précautions prises par les familles pour éviter le coronavirus en ce réveillon de Noël, la mobilisation de grands-mères pour des bébés prématurés, et à la découverte des plus beaux paysages des sommets de montagnes.