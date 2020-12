Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition ce jeudi 10 décembre 2020 : la fin des limites de déplacement et l'entrée en vigueur d'un couvre-feu dès 20 heures à partir du 15 décembre, le maintien des fêtes de Noël et de la Saint-Sylvestre mais sous conditions, les embouteillages dantesques sur l'autoroute A16, l'interdiction possible des nitrites dans les jambons, et notre reportage évasion sur le massif des Écrins dans les Alpes.