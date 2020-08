Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : les scènes de désolation et la solidarité entre les habitants au lendemain des violentes explosions survenues au port Beyrouth, un focus sur le nitrate d'ammonium qui pourrait être à l'origine de ce drame, le point sur l'incendie à Martigues, la traversée des "gorges d'enfer" dans les Pyrénées, et un reportage sur le lynx ibérique qui règne sur l'Andalousie.