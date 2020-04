Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : le calendrier du retour à l'école, le résultat d'une étude qui confirme l'impact positif du confinement, nos inquiétudes sur les prochaines vacances d'été, le défi des évangélistes face au coronavirus et l'engouement mondial sur la reproduction des tableaux de maître à la maison. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/04/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1.