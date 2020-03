Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : le confinement officiel des 67 millions de Français pour ralentir la propagation du coronavirus, les règles de cette mesure gouvernementale, le débordement des urgences dans l'Est, et les artistes qui nous donnent rendez-vous sur les réseaux sociaux suite à l'annulation des concerts et spectacles prévus à cause de la crise sanitaire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.