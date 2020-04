Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : la région Est sur la ligne de front de l'épidémie, l'entretien avec un médecin urgentiste de Colmar croyant percevoir une stabilisation de la situation, la mise au point d'un dépistage sanguin simple et fiable à Nancy, la réponse du ministre de l'Action et des Comptes publics à nos questions autour de la fiscalité, et notre quotidien chamboulé par le confinement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.