Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : l'extension du couvre-feu à 38 départements supplémentaires dans l'Hexagone, vers un durcissement des mesures sanitaires si l'épidémie n'est pas jugulée, la guerre aux portes de l'Europe entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, la variation du prix de l'eau du robinet, puis à la découverte des vignes de l'Anjou et ses châteaux à bord d'une montgolfière. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/10/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.