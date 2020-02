À la Une de votre édition : le déclenchement d'un incendie dévastateur en Corse, notre enquête sur le contrôle par l'armée de l'état psychologique de ses nouvelles recrues, la baisse du prix de l'essence engendrée par l'épidémie de coronavirus, un reportage dans des entreprises accordant à leurs salariés des congés payés à volonté, et notre visite du vrai village de la Reine des neiges. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.