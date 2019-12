À la Une de votre édition : la débrouille de nos compatriotes face à la grève qui s'annonce longue, le mode d'emploi de la réforme des retraites, l'augmentation du nombre de conducteurs roulant sans avoir validé le contrôle technique, le combat de Saint-Pierre-et-Miquelon contre la montée des eaux, et les secrets du pata negra, le meilleur jambon du monde. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/12/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.