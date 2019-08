À la Une de votre édition : le cauchemar vécu par un homme de 72 ans aux urgences, la victoire des personnes "électrosensibles" sur les compteurs Linky, le paradoxe de la hausse du pouvoir d'achat, la transformation des paquebots de croisière en parc de loisirs et le débat autour des seins nus à la plage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/07/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.