À la Une de votre édition : les premières images des dégâts sur les îles des Bahamas après le passage de l'ouragan Dorian, les conséquences de la suppression de 5 800 postes de fonctionnaires au ministère des Comptes publics d'ici 2022, le débat autour de l'implantation d'éoliennes, nos conseils pour aider les enfants à se passer du sucre, et la restauration d'un chef-d'oeuvre d'architecture par des bénévoles sur un îlot du Cotentin. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.