À la Une de votre édition : la colère de la rue au Royaume-Uni après la décision du Premier ministre Boris Johnson de suspendre les travaux du parlement, les difficultés rencontrées par les ménages désireux d'acheter une maison neuve, notre enquête sur la lutte contre les décharges sauvages, la fabrication des cahiers d'écolier et un reportage sur les chats sauvages en Australie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/08/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.