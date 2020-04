Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : les conditions du déconfinement par région, l'obligation du port du masque et de distanciation sociale dans les transports, le lancement par une entreprise française d'un dépistage massif des salariés, l'hésitation des familles à envoyer leurs enfants en colonie de vacances, et la Corse vue du ciel en cette période de confinement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/04/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.