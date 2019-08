À la Une de votre édition : le manque de transport en commun en milieu rural, les enfants contaminés au plomb après l'incendie de Notre-Dame, les différences de prix de révision automobile d'une région à l'autre, la pénurie en eau potable dans le monde et un reportage consacré au poivre du Vietnam. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.