Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : la prolongation du confinement en France jusqu'à cinq semaines avec des règles plus strictes, l'interview du professeur Jean-François Delfraissy, la multiplication du nombre de décès dus au coronavirus dans les Ehpad, la bataille autour du traitement à base de chloroquine et notre enquête sur les secteurs indispensables au fonctionnement du pays qui manquent cruellement de bras. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.