Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : le renforcement des mesures sanitaires à Lyon et Nice, le bilan de la fraude au chômage partiel, notre enquête sur la hausse plus que probable des tarifs des assurances auto malgré un nombre d'accidents peu élevé, l'arrivée des pharmacies géantes, et le mystère toujours présent sur la bête du Gévaudan en Lozère. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.