Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : le retour au travail et à l’école avec le port du masque, l’espoir d’un vaccin contre le coronavirus pour cet automne 2020, l’ouverture du procès des attentats de janvier 2015 ce mercredi 2 septembre 2020 à Paris, notre reportage étonnant à bord du plus grand ferry électrique du monde, et à la découverte des quatre pyramides qui appartiennent à notre patrimoine architectural. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.