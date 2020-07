Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : les records de fortes chaleurs battus dans plusieurs villes françaises, l'utilité ou non des masques en plein air sur le plan sanitaire, les contrôles qui ciblent l'inattention au volant, l'enquête sur le business des mots croisés, et la découverte des coulisses d'un ferry. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/07/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.