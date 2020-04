Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : la visite surprise d'Emmanuel Macron au professeur Didier Raoult et son équipe à Marseille, la période estivale bouleversée par le prolongement du confinement, le fonds de solidarité mis en place par l'État pour aider les entreprises en difficulté, les départements épargnés par l'épidémie, et le témoignage exclusif de Jean-Paul Belmondo à l'occasion de ses 87 ans. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.