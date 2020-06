Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : les manifestations violentes secouant 140 villes aux États-Unis, les changements et les mesures liés à la deuxième phase du déconfinement, la fin de la prise en charge intégrale du chômage partiel par l'État, les primes applicables dans l'achat de voitures neuves ou récentes, ainsi que la visite d'un parc zoologique en Haute-Vienne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.