Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : la confirmation de deux nouveaux cas de coronavirus dans l'Hexagone, le placement de Milan (Italie) sous couvre-feu en raison de l'épidémie, le rapport sévère de la Cour des comptes sur les prestations de La Poste lors de la livraison des colis, notre enquête sur ces villes fabriquant des souvenirs pleins d'humour pour leurs visiteurs, et notre reportage sur le désert de Wadi Rum en Jordanie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.