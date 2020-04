Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : le défi du retour à l'école pour douze millions d'élèves, une aide pour plus de trois millions de familles modestes, les commerces et services pouvant rouvrir le 11 mai, les questions sur les tests de dépistage et les masques de protection après les promesses d'Emmanuel Macron lors de son allocution, et nos conseils pour rester beau pendant le confinement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.