À la Une de votre édition : les aveux de Jonathann Daval dans le meurtre de sa femme Alexia, les dégâts des intempéries dans la Drôme, les premières heures sous les drapeaux pour les volontaires du Service national universel, les dernières innovations en matière de vêtements, et les coulisses du préparatif de l'équipe équipe de France féminine de football. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.