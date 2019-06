À la Une de votre édition : le report des épreuves du brevet des collèges à cause de la canicule, quelques conseils pour affronter au mieux la canicule, notre enquête sur les vols de voitures, un reportage découvert en Suisse dans un lieu où l'on coule des lingots d'or, ainsi que la route des châteaux-forts en Alsace. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.