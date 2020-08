Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : la prise d'otages en cours dans une banque du Havre, la colère de la foule à Beyrouth demandant un changement de régime, la moitié de la France en vigilance canicule, ces clients qui aident les petits commerces, et la ville de Barcelone sans touristes à cause du coronavirus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/08/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.