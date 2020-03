Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : l'appel à témoins lancé en Alsace pour retrouver des fidèles contaminés par le coronavirus, les nouvelles conditions de distribution des masques et du gel hydroalcoolique, la requalification en contrat de travail du lien unissant Uber et un chauffeur, la fin du paradis fiscal pour les retraités français au Portugal, notre reportage auprès des ados devant perdre du poids en un an dans un internat spécialisé en Lozère, puis rencontre avec une vétérinaire qui vient au secours des animaux sauvages blessés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/03/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.