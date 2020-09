Les titres du JT de 20H

À la Une de votre édition : le bras de fer autour de la fermeture de l’usine Bridgestone de Béthune, les dégâts des pluies diluviennes tombées le week-end dernier dans le Gard et l'Hérault, les solutions pour raccourcir les délais des résultats des tests de dépistage au coronavirus, notre enquête sur les produits dérivés de la truffe, et un reportage pour découvrir la forêt de Païolive en Ardèche. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.