À la Une de votre édition : la ruée sur le fioul après l'attaque d'un site pétrolier en Arabie saoudite, l'oubli de la réclamation de l'intégralité de la pension par un tiers des retraités, l'équipement en caméras des pompiers pour lutter contre les agressions, la hausse du nombre d'agriculteurs cultivant le lin, et la formidable histoire d'une Américaine ayant traversé quatre fois la Manche à la nage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.